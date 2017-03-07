«Хендай» и «Шевроле» столкнулись на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова

В четверг вечером произошло ДТП на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, автомобиль «Хендай» врезался в «Шевроле Авео». По предварительным данным, «Шевроле» поворачивал налево к городской администрации, «Хендай» ехал прямо По Октябрьскому проспекту.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







