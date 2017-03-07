www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Прекрасное далеко При попытке скрыться врезался в забор Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Трезвый город Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Коды регионов на автономерах «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным При попытке скрыться врезался в забор Коды регионов на автономерах
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

«Хендай» и «Шевроле» столкнулись на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова

09.03.2017 19:03 ПЛН, Псков

В четверг вечером произошло ДТП на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, автомобиль «Хендай» врезался в «Шевроле Авео». По предварительным данным, «Шевроле» поворачивал налево к городской администрации, «Хендай» ехал прямо По Октябрьскому проспекту.

Автомашины получили значительные технические повреждения. Участники ДТП занимают правую полосу, мешают движению в сторону  вокзала. Работают сотрудники ГИБДД,  место ДТП огорожено  конусами.

Движение затруднено от улицы Пушкина.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31