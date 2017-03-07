«Хендай» и «Шевроле» столкнулись на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы НекрасоваВ четверг вечером произошло ДТП на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, автомобиль «Хендай» врезался в «Шевроле Авео»....
«Хендай» и «Шевроле» столкнулись на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова
09.03.2017 19:03 ПЛН, Псков
В четверг вечером произошло ДТП на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, автомобиль «Хендай» врезался в «Шевроле Авео». По предварительным данным, «Шевроле» поворачивал налево к городской администрации, «Хендай» ехал прямо По Октябрьскому проспекту.
Автомашины получили значительные технические повреждения. Участники ДТП занимают правую полосу, мешают движению в сторону вокзала. Работают сотрудники ГИБДД, место ДТП огорожено конусами.
Движение затруднено от улицы Пушкина.
Источник: Псковская Лента Новостей
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