Светофор на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной отработал 2 срока

В Пскове снова не работает светофор на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Псковтранссигнал», в очередной раз вышла из строя одна из пешеходных секций.

На время ремонтных работ обесточен весь светофорный объект. В организации отметили, что светофор установлен в 1985 году. Нормативный срок службы светофора 12 лет, данный светофор отработал больше двух сроков.

Источник: Псковская Лента Новостей