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Светофор на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной отработал 2 срока
10.03.2017 11:37 ПЛН, Псков
В Пскове снова не работает светофор на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Псковтранссигнал», в очередной раз вышла из строя одна из пешеходных секций.
На время ремонтных работ обесточен весь светофорный объект. В организации отметили, что светофор установлен в 1985 году. Нормативный срок службы светофора 12 лет, данный светофор отработал больше двух сроков.
Источник: Псковская Лента Новостей
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