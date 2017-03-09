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В Пскове затруднено движение транспорта из центра по мосту 50-летия Октября и Юбилейной

10.03.2017 13:51 ПЛН, Псков

В Пскове затруднено движение транспорта из центра по мосту 50-летия Октября. Как сообщил очевидец, две автомашины столкнулись на ул. Юбилейной перед светофором на перекрестке с Красноармейской набережной.

Один из участников ДТП – такси, автомашина «Волга». Занята левая полоса при движении в сторону Дома офицеров.

Затруднено движение по Юбилейной, мосту 50-летия Октября и Кузнецкой.

Фото: pskovline.ru

Источник: Псковская Лента Новостей



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