В Пскове затруднено движение транспорта из центра по мосту 50-летия Октября и Юбилейной

В Пскове затруднено движение транспорта из центра по мосту 50-летия Октября. Как сообщил очевидец, две автомашины столкнулись на ул. Юбилейной перед светофором на перекрестке с Красноармейской набережной.

Один из участников ДТП – такси, автомашина «Волга». Занята левая полоса при движении в сторону Дома офицеров.

Затруднено движение по Юбилейной, мосту 50-летия Октября и Кузнецкой.

Фото: pskovline.ru

Источник: Псковская Лента Новостей