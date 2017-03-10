«Хендай» и «Шевроле» столкнулись на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы НекрасоваВ четверг вечером произошло ДТП на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, автомобиль «Хендай» врезался в «Шевроле Авео»....4
10.03.2017 13:51 В Пскове затруднено движение транспорта из центра по мосту 50-летия Октября и Юбилейной
На трассе у деревни Новгородка ловят нарушителей скоростного режима
12.03.2017 16:19 ПЛН, Псков
На трассе Р-23 в Пушкиногорском районе, недалеко от деревни Новгородка, ловят нарушителей скоростного режима, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Установлен мобильный комплекс фотовидеофиксации.
Источник: Псковская Лента Новостей
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