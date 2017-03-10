На трассе у деревни Новгородка ловят нарушителей скоростного режима

На трассе Р-23 в Пушкиногорском районе, недалеко от деревни Новгородка, ловят нарушителей скоростного режима, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Установлен мобильный комплекс фотовидеофиксации.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







