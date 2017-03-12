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«Рено» и «Фиат» столкнулись на ул. Розы Люксембург

13.03.2017 08:51 ПЛН, Псков

Автомобили «Рено» и «Фиат» столкнулись сегодня утром на ул. Розы Люксембург напротив областного суда. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, машины получили технические повреждения.

Участники ДТП занимают правую полосу при движении в сторону ул. Горького. Объезд по встречной полосе.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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