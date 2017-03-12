Автомобили «Рено» и «Фиат» столкнулись сегодня утром на ул. Розы Люксембург напротив областного суда. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, машины получили технические повреждения.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







