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На перекрестке Рижского проспекта и улицы Западной в Пскове из-за повреждения кабеля не работает светофор

13.03.2017 14:58 ПЛН, Псков

В Пскове на перекрестке Рижского проспекта и улицы Западной не работает светофор. Об этом сообщил очевидец. На пересечении улиц работает регулировщик.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Псковтранссигнал», светофор не работает из-за поврежденного кабеля. Проводятся ремонтные работы. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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