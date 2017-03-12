На перекрестке Рижского проспекта и улицы Западной в Пскове из-за повреждения кабеля не работает светофор

В Пскове на перекрестке Рижского проспекта и улицы Западной не работает светофор. Об этом сообщил очевидец. На пересечении улиц работает регулировщик.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Псковтранссигнал», светофор не работает из-за поврежденного кабеля. Проводятся ремонтные работы.

Источник: Псковская Лента Новостей