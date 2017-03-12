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14:58 На перекрестке Рижского проспекта и улицы Западной в Пскове из-за повреждения кабеля не работает светофор
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На перекрестке Рижского проспекта и улицы Западной в Пскове из-за повреждения кабеля не работает светофор
13.03.2017 14:58 ПЛН, Псков
В Пскове на перекрестке Рижского проспекта и улицы Западной не работает светофор. Об этом сообщил очевидец. На пересечении улиц работает регулировщик.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Псковтранссигнал», светофор не работает из-за поврежденного кабеля. Проводятся ремонтные работы.
Источник: Псковская Лента Новостей
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