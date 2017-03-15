«Хендай» и «Шевроле» столкнулись на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы НекрасоваВ четверг вечером произошло ДТП на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова в Пскове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, автомобиль «Хендай» врезался в «Шевроле Авео»....5
13.03.2017 14:58 На перекрестке Рижского проспекта и улицы Западной в Пскове из-за повреждения кабеля не работает светофор
На перекрестке Гдовского шоссе и объездной дороги Пскова не работает светофор
16.03.2017 13:24 ПЛН, Псков
На перекрестке Гдовского шоссе и объездной дороги Пскова не работает светофор. Об этом сообщил очевидец.
На данном участке автодороги Псков - Гдов ведутся дорожные работы по строительству 2-й очереди автодороги Северный обход Пскова.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати