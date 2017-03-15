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На перекрестке Гдовского шоссе и объездной дороги Пскова не работает светофор

16.03.2017 13:24 ПЛН, Псков

На перекрестке Гдовского шоссе и объездной дороги Пскова не работает светофор. Об этом сообщил очевидец.

На данном участке автодороги Псков - Гдов ведутся дорожные работы по строительству 2-й очереди автодороги Северный обход Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей



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