На ул. Ботвина в Великих Луках затруднено движение транспорта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, коммунальные службы ремонтируют теплотрассу, в связи с чем перекрыта часть дороги.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







