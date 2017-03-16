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На ул. Ботвина в Великих Луках затруднено движение из-за ремонта теплотрассы
21.03.2017 10:50 ПЛН, Псков
На ул. Ботвина в Великих Луках затруднено движение транспорта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, коммунальные службы ремонтируют теплотрассу, в связи с чем перекрыта часть дороги.
Источник: Псковская Лента Новостей
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