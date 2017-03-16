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На ул. Ботвина в Великих Луках затруднено движение из-за ремонта теплотрассы

21.03.2017 10:50 ПЛН, Псков

На ул. Ботвина в Великих Луках затруднено движение транспорта. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, коммунальные службы ремонтируют теплотрассу, в связи с чем перекрыта часть дороги.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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