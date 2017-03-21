В Пскове на улице Коммунальной выставлено дорожное ограждение

В Пскове на улице Коммунальной выставлено дорожное ограждение. Как сообщил очевидец, дорога повреждена на участке между ул. Юбилейной и школой №4.

Напротив детской больницы занята правая полоса при движении в сторону ул. Народной. Ограждение выставлено возле двух люков.

Источник: Псковская Лента Новостей