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В Пскове на улице Коммунальной выставлено дорожное ограждение
22.03.2017 10:06 ПЛН, Псков
В Пскове на улице Коммунальной выставлено дорожное ограждение. Как сообщил очевидец, дорога повреждена на участке между ул. Юбилейной и школой №4.
Напротив детской больницы занята правая полоса при движении в сторону ул. Народной. Ограждение выставлено возле двух люков.
Источник: Псковская Лента Новостей
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