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В Пскове на улице Коммунальной выставлено дорожное ограждение

22.03.2017 10:06 ПЛН, Псков

В Пскове на улице Коммунальной выставлено дорожное ограждение. Как сообщил очевидец, дорога повреждена на участке между ул. Юбилейной и школой №4.

Напротив детской больницы занята правая полоса при движении в сторону ул. Народной. Ограждение выставлено возле двух люков.

Источник: Псковская Лента Новостей



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