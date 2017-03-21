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ДТП на Рижском проспекте затрудняет движение транспорта в центр Пскова
22.03.2017 15:37 ПЛН, Псков
Две машины около 15.30 22 марта столкнулись на Рижском проспекте в Пскове, перед перекрестком с улицей Петровской, напротив автобусной остановки, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Машины получили технические повреждения. Участники аварии занимают почти две полосы в сторону площади Ленина, объезд возможен через карман автобусной остановки.
Источник: Псковская Лента Новостей
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