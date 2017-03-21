www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

При попытке скрыться врезался в забор Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Трезвый город Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Коды регионов на автономерах Новые стойки дорожных знаков закрывают сигналы светофора Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Трезвый город
     Дороги растаяли в Пскове    2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

ДТП на Рижском проспекте затрудняет движение транспорта в центр Пскова

22.03.2017 15:37 ПЛН, Псков

Две машины около 15.30 22 марта столкнулись на Рижском проспекте в Пскове, перед перекрестком с улицей Петровской, напротив автобусной остановки, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
Машины получили технические повреждения. Участники аварии занимают почти две полосы в сторону площади Ленина, объезд возможен через карман автобусной остановки.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31