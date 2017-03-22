Три автомашины столкнулись на Советском мосту в Пскове

На Советском мосту в Пскове в четверг утром столкнулись три автомобиля: «Опель», «Киа» и «Лада», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







