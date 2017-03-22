Три автомашины столкнулись на Советском мосту в ПсковеНа Советском мосту в Пскове в четверг утром столкнулись три автомобиля: «Опель», «Киа» и «Лада», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Машины получили незначительные технические повреждения...19
Три автомашины столкнулись на Советском мосту в Пскове
23.03.2017 10:08 ПЛН, Псков
На Советском мосту в Пскове в четверг утром столкнулись три автомобиля: «Опель», «Киа» и «Лада», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Машины получили незначительные технические повреждения. На месте уже работают сотрудники ГИБДД. Движение не затруднено.
Источник: Псковская Лента Новостей
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