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Три автомашины столкнулись на Советском мосту в Пскове

23.03.2017 10:08 ПЛН, Псков

На Советском мосту в Пскове в четверг утром столкнулись три автомобиля: «Опель», «Киа» и «Лада», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Машины получили незначительные технические повреждения. На месте уже работают сотрудники ГИБДД. Движение не затруднено.

Источник: Псковская Лента Новостей



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