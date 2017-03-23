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«Фольксваген» и «Шевроле» столкнулись на Запсковье
25.03.2017 10:33 ПЛН, Псков
ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в субботу утром на пересечении ул. Звездной и ул. Инженерной. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, столкнулись «Фольксваген» и «Шевроле».
По предварительным данным, «Фольксваген» выезжал с ул. Звездной, а «Шевроле» двигалась по ул. Инженерной. Машины получили незначительные технические повреждения.
Участники аварии ожидают сотрудников ГИБДД. Слегка затруднен поворот с ул. Инженерной на ул. Звездную.
Источник: Псковская Лента Новостей
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