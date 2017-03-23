«Фольксваген» и «Шевроле» столкнулись на Запсковье

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в субботу утром на пересечении ул. Звездной и ул. Инженерной. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, столкнулись «Фольксваген» и «Шевроле».

По предварительным данным, «Фольксваген» выезжал с ул. Звездной, а «Шевроле» двигалась по ул. Инженерной. Машины получили незначительные технические повреждения.

Участники аварии ожидают сотрудников ГИБДД. Слегка затруднен поворот с ул. Инженерной на ул. Звездную.

Источник: Псковская Лента Новостей