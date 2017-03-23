www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО Коды регионов на автономерах Новые стойки дорожных знаков закрывают сигналы светофора «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» При попытке скрыться врезался в забор Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Трезвый город Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Коды регионов на автономерах Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах
     Дороги растаяли в Пскове    2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

«Фольксваген» и «Шевроле» столкнулись на Запсковье

25.03.2017 10:33 ПЛН, Псков

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в субботу утром на пересечении ул. Звездной и ул. Инженерной. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, столкнулись «Фольксваген» и «Шевроле».

По предварительным данным, «Фольксваген» выезжал с ул. Звездной, а «Шевроле» двигалась по ул. Инженерной. Машины получили незначительные технические повреждения.

Участники аварии ожидают сотрудников ГИБДД. Слегка затруднен поворот с ул. Инженерной на ул. Звездную.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31