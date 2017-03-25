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Возле ЦУМа в Пскове временно разрешили движение по тротуару
29.03.2017 15:08 ПЛН, Псков
На улице Профсоюзной в Пскове ведутся аварийные работы. Разрыта проезжая часть, выставлены дорожные знаки. Перекрыта проезжая часть. Объезд возможен по тротуару. Работы ведет аварийная служба Горводоканала.
Источник: Псковская Лента Новостей
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