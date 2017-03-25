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«Форд» и «Шевроле» столкнулись на улице Некрасова в Пскове
29.03.2017 15:45 ПЛН, Псков
«Форд» и «Шевроле» столкнулись на улице Некрасова в Пскове, у здания филологического факультета ПсковГУ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Машины получили незначительные повреждения, на месте уже работают сотрудники ГИБДД.
Движение не затруднено.
Источник: Псковская Лента Новостей
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