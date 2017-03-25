«Форд» и «Шевроле» столкнулись на улице Некрасова в Пскове, у здания филологического факультета ПсковГУ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?

Да, оба нужны

Нет, можно убрать ближний к Рижскому проспекту







