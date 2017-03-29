«Рено» и «Тойота» столкнулись на проспекте Ленина в Великих Луках

Автомашины «Рено» и «Тойота» столкнулись на проспекте Ленина в Великих Луках. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по предварительной информации никто не пострадал.

Автомашины получили технические повреждения. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Одной из автомашин управляла девушка.

Источник: Псковская Лента Новостей