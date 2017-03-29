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«Рено» и «Тойота» столкнулись на проспекте Ленина в Великих Луках
30.03.2017 15:00 ПЛН, Псков
Автомашины «Рено» и «Тойота» столкнулись на проспекте Ленина в Великих Луках. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, по предварительной информации никто не пострадал.
Автомашины получили технические повреждения. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Одной из автомашин управляла девушка.
Источник: Псковская Лента Новостей
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