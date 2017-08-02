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В Пскове идут дорожные работы в Восточном проезде

04.08.2017 10:02 ПЛН, Псков

В Пскове идут дорожные работы в Восточном проезде. Как сообщил очевидец, ведутся дорожные работы на парковке у дома 26 по ул. Кузбасской дивизии и на проезжей части.

При движении от ул. Коммунальной в сторону Кузбасской дивизии занята половина дороги. Объезд по встречной полосе. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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