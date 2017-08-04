В Пскове сегодня не работает светофор на пересечении улицы Гражданской и Октябрьского проспекта. Об этом сообщил очевидец.

Как часто вы моете автомашину?

Каждый день

Один раз в неделю

Один раз в месяц

Реже чем один раз в месяц

Вообще не мою







