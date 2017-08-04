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В Пскове сегодня не работает светофор на пересечении улицы Гражданской и Октябрьского проспекта

05.08.2017 09:21 ПЛН, Псков

В Пскове сегодня не работает светофор на пересечении улицы Гражданской и Октябрьского проспекта. Об этом сообщил очевидец.

Источник: Псковская Лента Новостей



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