ДТП на улице Некрасова мешает движению

На улице Некрасова в Пскове произошло ДТП при движении к Октябрьскому проспекту со стороны ул. Советской. Об этом сообщили очевидцы.

Занята полоса при движении к проспекту.

Источник: Псковская Лента Новостей