«Тренога», лужи и дорожные работы «поджидают» водителей на улицах ПсковаВ Пскове сегодня работает мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П (тренога) на Рижском проспекте. Об этом сообщил очевидец. Камера установлена возле АЗС «Псковнефтепродукт». Направлена в сторону «Ленты»...1
05.08.2017 09:21 В Пскове сегодня не работает светофор на пересечении улицы Гражданской и Октябрьского проспекта
02.08.2017 19:38 Десятки машин заблокированы из-за завала деревьев на автодороге Р-23 в Псковской области8
ДТП на улице Некрасова мешает движению
07.08.2017 16:16 ПЛН, Псков
На улице Некрасова в Пскове произошло ДТП при движении к Октябрьскому проспекту со стороны ул. Советской. Об этом сообщили очевидцы.
Занята полоса при движении к проспекту.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати