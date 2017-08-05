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ДТП на улице Некрасова мешает движению

07.08.2017 16:16 ПЛН, Псков

На улице Некрасова в Пскове произошло ДТП при движении к Октябрьскому проспекту со стороны ул. Советской. Об этом сообщили очевидцы.

Занята полоса при движении к проспекту.

Источник: Псковская Лента Новостей



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