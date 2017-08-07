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В Пскове на улице 128-й Стрелковой дивизии идут дорожные работы

08.08.2017 09:29 ПЛН, Псков

В Пскове на улице 128-й Стрелковой дивизии идут дорожные работы. Как сообщает очевидец, работает транспорта МП «Горводоканал».

При движении к переезду занята вторая полоса. Объезд препятствия слева. 

На пересечении улиц Чудской и Ижорского батальона не работает светофор. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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