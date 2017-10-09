«Рено Дастер» и «Ауди» столкнулись на улице Чудской, движение заруднено

В Пскове на улице Чудской перед пешеходным переходом в сторону перекрестка с улицей Ижорского батальона столкнулись автомашины «Рено Дастер» и «Ауди 80», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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