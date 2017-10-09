В Пскове закрыты три участка улиц из-за подтопленияВ Пскове закрыты три участка улиц из-за подтопления. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, закрыто движение на проспекте Энтузиастов, улице Текстильной и улице Юбилейной...50
«Рено Дастер» и «Ауди» столкнулись на улице Чудской, движение заруднено
12.10.2017 18:51 ПЛН, Псков
В Пскове на улице Чудской перед пешеходным переходом в сторону перекрестка с улицей Ижорского батальона столкнулись автомашины «Рено Дастер» и «Ауди 80», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Машины получили технические повреждения, водители ожидают приезда сотрудников ГИБДД.
Движение слегка затруднено в сторону перекрестка.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати