В Пскове закрыты три участка улиц из-за подтопленияВ Пскове закрыты три участка улиц из-за подтопления. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД Пскова, закрыто движение на проспекте Энтузиастов, улице Текстильной и улице Юбилейной...50
Мобильная видеокамера работает сегодня на ул. Инженерной
13.10.2017 10:49 ПЛН, Псков
Мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П работает сегодня в Пскове на улице Инженерной напротив дома №98. Об этом сообщил очевидец. Камера нацелена в сторону ул. Алтаева.
Разрешенный скоростной режим на данном участке улицы - 60 км в час.
На улице Льва Толстого на перекрестке с Вокзальной установлен знаки «кирпич», закрыт проезд к Октябрьскому проспекту.
На площади Победы на кольце ДТП мешает движению. Еще одно ДТП мешает движению на улице Юбилейной у дома №36.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати