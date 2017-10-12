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Мобильная видеокамера работает сегодня на ул. Инженерной

13.10.2017 10:49 ПЛН, Псков

Мобильный комплекс фотовидеофиксации КРИС-П работает сегодня в Пскове на улице Инженерной напротив дома №98. Об этом сообщил очевидец. Камера нацелена в сторону ул. Алтаева.

Разрешенный скоростной режим на данном участке улицы - 60 км в час.

На улице Льва Толстого на перекрестке с Вокзальной установлен знаки «кирпич», закрыт проезд к Октябрьскому проспекту.

На площади Победы на кольце ДТП мешает движению. Еще одно ДТП мешает движению на улице Юбилейной у дома №36. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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