Автомашины «Ниссан» и «Ауди» столкнулись напротив здания ГИБДД в Пскове

Автомашины «Ниссан» и «Ауди» столкнулись в Пскове на улице Труда напротив здания ГИБДД Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, автомобили получили технические повреждения. Заняты две полосы при движении в сторону улицы Инженерной.

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