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Автомашины «Ниссан» и «Ауди» столкнулись напротив здания ГИБДД в Пскове
13.10.2017 13:14 ПЛН, Псков
Автомашины «Ниссан» и «Ауди» столкнулись в Пскове на улице Труда напротив здания ГИБДД Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, автомобили получили технические повреждения. Заняты две полосы при движении в сторону улицы Инженерной.
Источник: Псковская Лента Новостей
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