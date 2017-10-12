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Автомашины «Ниссан» и «Ауди» столкнулись напротив здания ГИБДД в Пскове

13.10.2017 13:14 ПЛН, Псков

Автомашины «Ниссан» и «Ауди» столкнулись в Пскове на улице Труда напротив здания ГИБДД Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, автомобили получили технические повреждения. Заняты две полосы при движении в сторону улицы Инженерной.

Источник: Псковская Лента Новостей



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