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На улице Звездной ДТП затрудняет движение транспорта

13.10.2017 17:16 ПЛН, Псков

На улице Звездной в Пскове, в сторону пересечения улиц Звездной и Труда, столкнулись две иномарки.
 
 
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, машины получили небольшие технические повреждения, участники аварии ожидают приезда сотрудников ГИБДД.
 
Движение транспорта несколько затруднено в сторону перекрестка. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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