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На улице Звездной ДТП затрудняет движение транспорта
13.10.2017 17:16 ПЛН, Псков
На улице Звездной в Пскове, в сторону пересечения улиц Звездной и Труда, столкнулись две иномарки.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, машины получили небольшие технические повреждения, участники аварии ожидают приезда сотрудников ГИБДД.
Движение транспорта несколько затруднено в сторону перекрестка.
Источник: Псковская Лента Новостей
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