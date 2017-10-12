На улице Звездной ДТП затрудняет движение транспорта

На улице Звездной в Пскове, в сторону пересечения улиц Звездной и Труда, столкнулись две иномарки.

Как часто вы моете автомашину?

Каждый день

Один раз в неделю

Один раз в месяц

Реже чем один раз в месяц

Вообще не мою







