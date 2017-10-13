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Четыре легковых автомобиля столкнулись на Рижском проспекте

13.10.2017 18:43 ПЛН, Псков

Четыре легковых автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, ДТП произошло напротив АЗС, расположенной почти напротив поворота на улицу Печорскую.

Автомобили столкнулись при движении с Дальнего Завеличья и получили технические повреждения.


 

Источник: Псковская Лента Новостей



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