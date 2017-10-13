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Четыре легковых автомобиля столкнулись на Рижском проспекте
13.10.2017 18:43 ПЛН, Псков
Четыре легковых автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, ДТП произошло напротив АЗС, расположенной почти напротив поворота на улицу Печорскую.
Автомобили столкнулись при движении с Дальнего Завеличья и получили технические повреждения.
Источник: Псковская Лента Новостей
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