Четыре легковых автомобиля столкнулись на Рижском проспекте

Четыре легковых автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, ДТП произошло напротив АЗС, расположенной почти напротив поворота на улицу Печорскую.

Автомобили столкнулись при движении с Дальнего Завеличья и получили технические повреждения.





Источник: Псковская Лента Новостей