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Огромная пробка образовалась у въезда в Псков на трассе Р-23
15.10.2017 18:58 ПЛН, Псков
Огромная пробка образовалась на въезде в Пскове на трассе Р-23 со стороны Острова. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, затруднения в движении начинаются за деревней Соловьи, дорога оттуда до Черехи занимает больше часа вместо привычных 10-15 минут.
Автомобили практически не останавливаются более чем на 1 минуту, но двигаться приходится очень медленно, постоянно используя педаль тормоза.
Причиной пробки, по всей видимости, является непрекращающийся с лета ремонт дорожного покрытия.
Пробка заканчивается только в д. Лопатино при повороте на ул. Советской Армии.
Источник: Псковская Лента Новостей
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