Огромная пробка образовалась у въезда в Псков на трассе Р-23

Огромная пробка образовалась на въезде в Пскове на трассе Р-23 со стороны Острова. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, затруднения в движении начинаются за деревней Соловьи, дорога оттуда до Черехи занимает больше часа вместо привычных 10-15 минут.

Автомобили практически не останавливаются более чем на 1 минуту, но двигаться приходится очень медленно, постоянно используя педаль тормоза.

Причиной пробки, по всей видимости, является непрекращающийся с лета ремонт дорожного покрытия.

Пробка заканчивается только в д. Лопатино при повороте на ул. Советской Армии.

Источник: Псковская Лента Новостей