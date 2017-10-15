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Автобус и «Шевроле Нива» столкнулись на пересечении улиц Леона Поземского и Чудской в Пскове
16.10.2017 16:03 ПЛН, Псков
Автобус и «Шевроле Нива» столкнулись на пересечении улиц Леона Поземского и Чудской в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Машины получили технические повреждения. Существенно пострадал багажник «Нивы».
Участники аварии ожидают приезда сотрудников ГИБДД. Движение затруднено при повороте на Чудскую с обеих сторон.
Источник: Псковская Лента Новостей
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