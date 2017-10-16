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Грузовик с песком опрокинулся у «Березки» в Пскове. ФОТО

17.10.2017 12:19 ПЛН, Псков

 
ДТП с участием двух автомашин произошло в Пскове на пересечении Рижского проспекта и ул. Рокоссовского напротив кафе «Березка». Как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, грузовик ГАЗ-53 с песком опрокинулся и «лежит на боку». Недалеко находится автомашина «Рено» с выбитым задним стеклом. 
 
 
Обстоятельства ДТП устанавливаются.  
 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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