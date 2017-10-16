ДТП мешает движению на улице Леона Поземского в Пскове

ДТП мешает движению на улице Леона Поземского в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на пересечении с улицей Алмазной столкнулись автомашины «Хендай» и «Волга».

«Волга» ехала со стороны АЗС с улицы Алмазной, «Хендай» двигался со стороны центра. Автомобили участников ДТП получили технические повреждения и мешают движению в сторону выезда из города.

Источник: Псковская Лента Новостей