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ДТП мешает движению на улице Леона Поземского в Пскове
17.10.2017 13:14 ПЛН, Псков
ДТП мешает движению на улице Леона Поземского в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на пересечении с улицей Алмазной столкнулись автомашины «Хендай» и «Волга».
«Волга» ехала со стороны АЗС с улицы Алмазной, «Хендай» двигался со стороны центра. Автомобили участников ДТП получили технические повреждения и мешают движению в сторону выезда из города.
Источник: Псковская Лента Новостей
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