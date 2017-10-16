В Пскове на ул. Юбилейной пострадала водитель «Лады»

В Пскове на пересечении ул. Юбилейной и ул. Красноармейской произошло ДТП с участием «Лады» и «Вольво».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, для девушки, которая была за рулем отечественного автомобиля, вызвали медиков. Автоледи была в сознании, но из автомобиля до кареты скорой помощи ее несли на руках.

Источник: Псковская Лента Новостей