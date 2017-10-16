www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Новый переход в Пскове На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Битва внедорожников в Кудяево Деньги на Северный обход ждут Коды регионов на автономерах Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Бермудский треугольник для псковских дорожников Трезвый город Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Новые ПДД: как теперь нужно возить детей На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Коды регионов на автономерах Новый переход в Пскове Бермудский треугольник для псковских дорожников
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

В Пскове на ул. Юбилейной пострадала водитель «Лады»

17.10.2017 16:41 ПЛН, Псков

В Пскове на пересечении ул. Юбилейной и ул. Красноармейской произошло ДТП с участием «Лады» и «Вольво». 
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, для девушки, которая была за рулем отечественного автомобиля, вызвали медиков. Автоледи была в сознании, но из автомобиля до кареты скорой помощи ее несли на руках. 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Как часто вы моете автомашину?










 

Голосование

Как часто вы моете автомашину?










Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31