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ДТП на пересечении Юбилейной и Красноармейской затрудняет движение автотранспорта

17.10.2017 17:57 ПЛН, Псков

ДТП произошло на пересечении улицы Юбилейной с Красноармейской в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, «Лада» въехала в бок «Вольво» и сильно затрудняют движение автотранспорта.

На месте работает ДПС.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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