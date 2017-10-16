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ДТП на пересечении Юбилейной и Красноармейской затрудняет движение автотранспорта
17.10.2017 17:57 ПЛН, Псков
ДТП произошло на пересечении улицы Юбилейной с Красноармейской в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, «Лада» въехала в бок «Вольво» и сильно затрудняют движение автотранспорта.
На месте работает ДПС.
Источник: Псковская Лента Новостей
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