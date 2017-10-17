Грузовик с песком опрокинулся у «Березки» в Пскове. ФОТОДТП с участием двух автомашин произошло в Пскове на пересечении Рижского проспекта и ул. Рокоссовского напротив кафе «Березка». Как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, грузовик ГАЗ-53...14
Движение на дальнее Завеличье по Рижскому проспекту затруднено из-за ДТП
17.10.2017 18:33 ПЛН, Псков
Автомобили «Лада» и Hyundai столкнулись на Рижском проспекте, напротив ТК «Магеллан». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, транспортные средства получили технические повреждения, ждут прибытия ДПС.
Из-за ДТП движение на дальнее Завеличье затруднено.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 5 | Вставить в блог | Версия для печати