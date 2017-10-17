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Движение на дальнее Завеличье по Рижскому проспекту затруднено из-за ДТП

17.10.2017 18:33 ПЛН, Псков

Автомобили «Лада» и Hyundai столкнулись на Рижском проспекте, напротив ТК «Магеллан». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, транспортные средства получили технические повреждения, ждут прибытия ДПС.

Из-за ДТП движение на дальнее Завеличье затруднено.

Источник: Псковская Лента Новостей



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