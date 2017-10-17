www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Новый переход в Пскове Как водить автомобиль в дожди, туман и листопад Бермудский треугольник для псковских дорожников На 30 пешеходных переходах в Пскове установят дополнительное освещение Битва внедорожников в Кудяево Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Деньги на Северный обход ждут Коды регионов на автономерах Трезвый город Трезвый город Битва внедорожников в Кудяево Бермудский треугольник для псковских дорожников Бермудский треугольник для псковских дорожников Битва внедорожников в Кудяево Новый переход в Пскове
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Две иномарки «разлетелись» на куски на ул. Труда в Пскове. ФОТО

17.10.2017 18:36 ПЛН, Псков

Авария произошла в Пскове на ул. Труда напротив салона «Хендай». Как сообщили  Псковской Ленте Новостей очевидцы, в результате столкновения две иномарки «разлетелись» в разные стороны и получили серьезные технические повреждения. 
 
 
Серебристый автомобиль марки «Фольксваген» находится у автоцентра, красный «Ситроен» оказался у 7-го училища и значительно затрудняет движение из центра города по ул. Труда. Образовалась большая пробка. 
 
 
На проезжей части можно наблюдать большое количество деталей, отлетевших от автомобилей - участников аварии. 
 
 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 7 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Как часто вы моете автомашину?










 

Голосование

Как часто вы моете автомашину?










Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31