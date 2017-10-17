Две иномарки «разлетелись» на куски на ул. Труда в Пскове. ФОТО

Авария произошла в Пскове на ул. Труда напротив салона «Хендай». Как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, в результате столкновения две иномарки «разлетелись» в разные стороны и получили серьезные технические повреждения.

Серебристый автомобиль марки «Фольксваген» находится у автоцентра, красный «Ситроен» оказался у 7-го училища и значительно затрудняет движение из центра города по ул. Труда. Образовалась большая пробка.

На проезжей части можно наблюдать большое количество деталей, отлетевших от автомобилей - участников аварии.

Источник: Псковская Лента Новостей