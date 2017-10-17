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ДТП значительно затрудняет движение по улице Леона Поземского в Пскове
18.10.2017 13:03 ПЛН, Псков
На улице Леона Поземского напротив АЗС Neste в Пскове столкнулись две автомашины. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, два кроссовера «Вольво» и «Джили» получили незначительные технические повреждения. Они занимают единственную полосу для движения в сторону центра, участников ДТП приходится объезжать по встречной полосе. Движение затруднено от улицы Ижорского Батальона до места ДТП.
Источник: Псковская Лента Новостей
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