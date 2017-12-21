27 декабря около 13.20 напротив железнодорожного вокзала в Пскове автобус сбил пешехода. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, автобус не затормозил перед идущим человеком и сбил его.

Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?

Очень удобно. Удивительно, что это не сделали раньше

Хорошо, только на Кузнецкой тесно для трех рядов

Верните все, как было

Впервые слышу об этом







