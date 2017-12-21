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Напротив железнодорожного вокзала в Пскове автобус сбил пешехода
27.12.2017 13:35 ПЛН, Псков
27 декабря около 13.20 напротив железнодорожного вокзала в Пскове автобус сбил пешехода. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, автобус не затормозил перед идущим человеком и сбил его.
Пешеход получил травмы.
Источник: Псковская Лента Новостей
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