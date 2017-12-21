ДТП значительно затрудняет движение по улице Алмазной в Пскове

Недалеко от въезда с улицы Чудской на улице Алмазной произошло ДТП. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, две столкнувшиеся автомашины получили технические повреждения. Из-за участников ДТП сильно затруднено движение от улицы Чудской в сторону улицы Леона Поземского. Объезд возможен только по встречной полосе.

Удобно ли вам пользоваться новой дополнительной секцией светофора для поворота с улицы Кузнецкой направо на Октябрьский проспект?

Очень удобно. Удивительно, что это не сделали раньше

Хорошо, только на Кузнецкой тесно для трех рядов

Верните все, как было

Впервые слышу об этом







