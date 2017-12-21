Иномарка врезалась в автобус на перекрестке улицы Гоголя и Октябрьского проспекта в ПсковеДТП произошло в четверг утром на пересечение улицы Гоголя и Октябрьского проспекта в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, около 09.20 иномарка, поворачивавшая с улицы...15
ДТП значительно затрудняет движение по улице Алмазной в Пскове
27.12.2017 14:17 ПЛН, Псков
Недалеко от въезда с улицы Чудской на улице Алмазной произошло ДТП. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, две столкнувшиеся автомашины получили технические повреждения. Из-за участников ДТП сильно затруднено движение от улицы Чудской в сторону улицы Леона Поземского. Объезд возможен только по встречной полосе.
Источник: Псковская Лента Новостей
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