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ДТП значительно затрудняет движение по улице Алмазной в Пскове

27.12.2017 14:17 ПЛН, Псков

Недалеко от въезда с улицы Чудской на улице Алмазной произошло ДТП. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, две столкнувшиеся автомашины получили  технические повреждения. Из-за участников ДТП сильно затруднено движение от улицы Чудской в сторону улицы Леона Поземского. Объезд возможен только по встречной полосе. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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