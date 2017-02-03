Зимняя резина в подарок покупателям LADA в феврале

Не откладывайте покупку зимней резины на завтра – получите ее в подарок сегодня.

В автосалоне «Псков-Лада», на Леона Поземского, 112, при покупке LADA Vesta и Xray в февраля зимняя резина в подарок.

Псков-Лада – это более 100 автомобилей LADA 2017 года всех цветов и комплектаций в наличии. Осталось только прийти и выбрать.

Псков-Лада – это квалифицированные продавцы-консультанты, которые помогут вам в приобретении автомобиля, отвечающего всем вашим желаниям и требованиям.

Псков-Лада – это выгодные условия покупки. В феврале:

- LADA Xray с выгодой 109 900 рублей

- LADA Largus фургон – автомобиль для бизнеса и жизни – с выгодой 70 000 рублей

- LADA Granta Sport с выгодой 70 000 рублей.

Действуют программы утилизации и trade-in.

АО «Псков-Лада» - официальный дилер LADA

Псков, ул. Леона Поземского, 112, тел. 70-10-70

www.pskov.lada.ru

Источник: Псковская Лента Новостей