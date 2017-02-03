Зимняя резина в подарок покупателям LADA в феврале
Не откладывайте покупку зимней резины на завтра – получите ее в подарок сегодня.
В автосалоне «Псков-Лада», на Леона Поземского, 112, при покупке LADA Vesta и Xray в февраля зимняя резина в подарок.
Псков-Лада – это более 100 автомобилей LADA 2017 года всех цветов и комплектаций в наличии. Осталось только прийти и выбрать.
Псков-Лада – это квалифицированные продавцы-консультанты, которые помогут вам в приобретении автомобиля, отвечающего всем вашим желаниям и требованиям.
Псков-Лада – это выгодные условия покупки. В феврале:
- LADA Xray с выгодой 109 900 рублей
- LADA Largus фургон – автомобиль для бизнеса и жизни – с выгодой 70 000 рублей
- LADA Granta Sport с выгодой 70 000 рублей.
Действуют программы утилизации и trade-in.
АО «Псков-Лада» - официальный дилер LADA
Псков, ул. Леона Поземского, 112, тел. 70-10-70
Источник: Псковская Лента Новостей