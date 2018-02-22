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Новое имя, те же люди: В Пскове торжественно открыта заправка Circle K

Большой праздник ждал автовладельцев Пскова 22 марта. В четверг на улице Леона Поземского, 112А состоялось торжественное открытие АЗС «Circle K-Поземская». Открытие автозаправочной станции под новым названием прошло в рамках глобальной программы ребрендинга сети АЗС Statoil.

Новое имя и новая эпоха

Circle K - глобальный бренд корпорации Alimentation Couche-Tard Inc., одного из крупнейших международных ритейлеров. Под единым брендом Circle K компания Couche-Tard развивает сети АЗС и строит магазины шаговой доступности в США, Канаде, странах Европы, Азии и Латинской Америке. На российском рынке Circle K Russia управляет сетью АЗС Statoil, которая в 2018 году в результате ребрендинга начнет работать под брендом Circle K. До 2010 года компания Statoil Fuel & Retail являлась частью норвежской нефтяной компании Statoil ASA. В 2012 году Statoil Fuel & Retail была приобретена канадской компанией Couche-Tard, мировым лидером в сфере розничной торговли.

Псков стал первым регионом России, в котором все АЗС сети Statoil заработали под новым брендом. В апреле 2018 будут завершены второй и третий этапы программы в Мурманске и Санкт-Петербурге, после чего Circle K полностью заменит Statoil на российском рынке.

Приветствуя гостей торжественного открытия первой в Псковской области АЗС Circle K, вице-президент Circle K Russia Юрий Брянцев отметил, что сегодня для компании особенный день. «Мы меняем имя и бренд, но с нами остаются наши сотрудники, наш сервис и качество, которые мы постоянно совершенствуем. Наш девиз: "Новое имя, те же сотрудники". Сегодня мы снимаем логотипы и вывески Statoil, но с нами остается наша гордая история. Circle K - это новая глава этого увлекательного пути. Я воспринимаю эти изменения с большим энтузиазмом», - признался Юрий Брянцев.

За проведенную работу, за подготовку праздника для всех клиентов АЗС Юрий Брянцев поблагодарил сотрудников в Псковском регионе. «Спасибо, что гордитесь этими изменениями», - сказал вице-президент Circle K Russia и выразил уверенность, что бренд Circle K станет таким же успешным, как и бренд Statoil с его 25-летней историей.

«Ваша организация радует нас, псковичей, уже почти 10 лет. Можно сказать, что именно вы стали законодателями моды фастфуда на автозаправочных станциях, - обратился к руководству компании глава отдела потребительского рынка и услуг администрации города Пскова Андрей Сукманов. - Меняется название, но не меняется качество. Команда остается прежней. Желаю вам удачи, дальнейшего процветания и роста сети».

Присоединяясь к поздравлениям, первый заместитель председателя государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Марина Аникеева отметила, что для города Пскова, как и для всей Псковской области, открытие АЗС под новым названием - важное событие. «Уверена, что смена бренда никак не отразится на качестве, а все стратегические планы будут реализованы. У вас для этого есть все предпосылки. Удачи вам в больших начинаниях, а мы поддержим вас всеми возможными способами», - пообещала она.

Хозяйка праздника - менеджер АЗС «Circle K-Поземская» Екатерина Федорова - назвала открытие автозаправочной станции под новым брендом вторым днем рождения. «Это этап новой эры, новой эпохи. Мы меняемся к лучшему, сохраняя наши традиции. Надеемся каждый день видеть вас у нас», - добавила она, обращаясь к клиентам.

Затем по традиции была перерезана символическая красная ленточка, и все желающие смогли ознакомиться с АЗС под новым названием.

Клиенты будут рады

В день открытия автозаправки под новым названием клиентов АЗС ждали приятные сюрпризы - каждый литр бензина дешевле на 1 рубль, любые хот-доги и кофе всего по 69 рублей, свежая выпечка, которую сотрудницы «Circle K-Поземская» пекут тут же, на месте, с большими скидками. Акция на дорожные товары и продукты питания продлится еще неделю после открытия.

Всех гостей праздника угощали красивым и вкусным тортом с символикой Circle K, любой желающий мог принять участие в беспроигрышной лотерее, раскрутить колесо фортуны и выиграть небольшие, но приятные призы. На открытии выступали артисты города Пскова, проводились различные конкурсы и разыгрывались подарки.

И на этом сюрпризы не заканчиваются, обещает Юрий Брянцев. В будущем компания будет работать над внутренним убранством автозаправочных станций. «Ребрендинг, в который только в Псковской области вложено более 20 млн рублей, мы рассматриваем как новый виток, новый этап развития компании в Российской Федерации и здесь, в Псковском регионе. Мы планируем и дальше развивать наши предложения внутри магазина. Особенно это касается кофе. Мы перейдем к нашему предложению Simply Great Coffee - просто великолепный кофе. Уже сейчас его можно попробовать в странах Прибалтики и в Санкт-Петербурге. Кофемашины будут заменены на принципиально новые, швейцарские», - рассказал вице-президент компании.

Пока клиенты могут использовать карты Statoil для получения желаемой скидки на топливо, кофе или еду, но в будущем (предполагается, уже летом) их абсолютно бесплатно заменят на новые карты Circle K с такой же системой скидок. «Единственное - взамен мы попросим от вас какие-то контактные данные. Например, адрес электронной почты. Тогда мы сможем рассылать вам персональные предложения. Они очень интересные, касаются как магазина, так и топлива, - отметил Юрий Брянцев. - Будем двигаться в направлении наполнения нашего предложения. Важны новинки. Будем совершенствовать эти предложения для наших клиентов».

Везде, как дома

Клиенты Statoil, а теперь уже Circle K, много путешествуют, отмечает вице-президент компании в России. Это касается и жителей Псковской области, которые вот уже год могли наблюдать подобный ребрендинг в соседней Эстонии или Латвии. Поэтому для них так важно в любом уголке России или за границей получить привычную качественную услугу на любимой АЗС. «Важно, чтобы наше предложение было одинаковым во всех регионах, поэтому мы его унифицируем. Мы стараемся, чтобы клиент, заходя на нашу станцию, не отличал ее от другой станций в России или за рубежом», - сказал он.

Это касается не только цен на товары, но, в первую очередь, качества топлива. И тут, уверяет руководство компании, переживать клиентам не стоит.

«Качество топлива - самое фокусное наше направление. Это то, что мы очень ценим и над чем непрерывно работаем. Мы отслеживаем топливо, каждая капля проходит пристальный контроль», - уверяет Юрий Брянцев.

Глава отдела потребительского рынка и услуг администрации города Пскова Андрей Сукманов уверен, что привычные туристам не только России, но и зарубежных стран заправки отлично впишутся во встречу гостей Международных Ганзейских дней, которые в 2019 году пройдут в Пскове. «Я думаю, что «ганзейские» туристы с удовольствием распознают известное название и найдут здесь то качество, которое привыкли получать по всей Европе», - добавил он.

Уже 23 и 24 марта подобные станции откроются в Острове и Себеже. В течение 1,5 месяцев компания рассчитывает завершить ребрендинг на всех АЗС сети в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях. «Мы очень надеемся, что новый бренд Circle K будет так же хорошо воспринят, как и старый, с которым мы, к сожалению, прощаемся», - заключил вице-президент компании.