Как защитить автомобиль от сколов и царапин на 5 лет?

Внешний вид автомобиля сильно страдает из-за несовершенства российских дорог. Песок, гравий, мелкие камни, мусор, которые с неистовой силой летят из-под колес впереди едущего автомобиля, могут привести к достаточно сильным повреждениям оптики и лакокрасочного покрытия авто.

Агрессивная окружающая среда, реагенты и жесткие средства на мойках, ДТП, царапины, сколы, неумышленные действия окружающих – все это нарушает целостность кузова и лакокрасочного покрытия, что в дальнейшем может даже привести к коррозии. Согласитесь, что покраска автомобиля – дело достаточно затратное и уже не актуальное. Оптимальным вариантом решения этой проблемы является антигравийная полиуретановая пленка для автомобиля, которая надежно защитит слабые места машины и продлит срок ее эксплуатации, на много лет (гарантия 5 лет).

Защитная пленка изготовлена из специального многослойного защитного полиуретанового материала. Внешне она абсолютно незаметна, так как прозрачна и не мутнеет (не желтеет) со временем.

Часто виниловую пленку выдают за антигравийную, так как она в два-три раза дешевле. Виниловая пленка служит больше для декора, и не является защитой для кузова автомобиля.

Виниловая пленка при низких температурах трескается и отваливается кусками, камень пробил виниловую пленку и повредил ЛКП кузова.

Основные отличия антигравийной полиуретановой пленки от виниловой:

Толщина пленок. Антигравийная пленка 200 микрон, а винил от 50 до 100 микрон.

При попадании мелких камней полиуретановая защитная пленка НЕ рвется, тогда как виниловая пробивается камнями на сквозь.

Полиуретановая защитная пленка для бампера НЕ мутнеет и НЕ желтеет со временем. Виниловая же быстрее теряет свои свойства, становясь желтоватой и заметной.

В отличие от виниловой пленки полиуретановая пропускает ультрафиолетовые лучи, поэтому после ее снятия цвет защищенных областей ничем не отличается от цвета других деталей. Полиуретановая защитная пленка для кузова сохраняет свои свойства при низких температурах, винил не выдерживает резких перепадов температуры (трескается, лопается).

Возникшие царапины на антигравийной полиуретановой пленке легко устранить посредством полировки или теплового воздействия, тогда как в трещины на виниловой пленке легко могут попасть песок и вода, из-за чего она быстро портится и рвется.

После снятия полиуретановой пленки (в сертифицированном центре) с автомобиля на нем не видны остатки клея или другие посторонние следы, а после виниловой на поверхности деталей может присутствовать засохший слой клея, который удалить без вреда лакокрасочному покрытию практически невозможно.

Повреждение от удара камня на антигравийной полиуретановой пленке, при снятии полиуретановой пленки скол на лакокрасочном покрытии автомобиля отсутствует!

Больше всего в процессе эксплуатации страдают передняя оптика и передний бампер, поскольку гравий оставляет сильные сколы и царапины, которые в некоторых случаях могут доходить до самого металла.

Капот в автомобиле, защищенный антигравийной полиуретановой пленкой, выглядит намного эстетичнее, чем капот, защищенный дефлектором.

Еще одним неоспоримым преимуществом этого типа защиты является тот факт, что клей в таком типе пленок способен заполнять собой микротрещины, потому и капот и старая оптика приобретут новый ухоженный вид. С такой надежной защитой можно забыть о матовости фар, постоянных повреждениях кузова и прочих внешних дефектах.

В процессе эксплуатации пороги страдают от острых каблуков, предметов, которые вносят или выносят из салона, что приводит к повреждению лакокрасочного покрытия. Впоследствии любые царапины могут привести к появлению ржавчины.

Поверхность под ручками затирается от многократного открывания и закрывания.

Поверхность в районе багажника также часто страдает от царапин при загрузке/разгрузке его вещами.

Наружные зеркала заднего вида страдают от сколов и царапин не меньше, чем передний бампер.

Детейлинг центр в Пскове использует антигравийную пленку SunTek PPF, основными преимуществами которой являются:

Невидимая защита лакокрасочного покрытия от сколов, соли, насекомых и других потенциальных дорожных угроз для ЛКП;

Особый слой пленки покрытый глянцем, стойкий к царапинам и трещинам;

Пленочный слой со временем не желтеет и не проявляется;

Пленка отлично пропускает ультрафиолетовые лучи, а значит, что поверхность без пленки и под ней выгорают с одинаковой силой;

Поддается полировке;

При необходимости, авто пленка легко снимается без повреждения ЛКП и остатков клея;

Пленка полностью прозрачная и почти не заметна после нанесения;

Гарантия производителя 5 лет.

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Источник: Псковская Лента Новостей