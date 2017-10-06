Как увеличить видимость на дороге при вождении в темное время суток?

За время эксплуатации автомобиля пластик фар мутнеет, появляется желтизна и свет становиться «рассеянным». В результате при вождении в темное время суток глаза водителя очень быстро устают, так как из-за рассеянного света очень плохая видимость на дороге. Замена лампочек и самостоятельная полировка различными составами не всегда помогает.

Специалисты Детейлинг центра с удовольствием приведут фары вашего автомобиля в первозданный вид, и они станут светить так же ярко, «с огоньком», как в то время, когда они были новыми.

При работе с оптикой автомобиля мы используем самую новую технологию полировки фар, она не снимает заводской защитной пленки, которая защищает фары от помутнения.

После восстановления прозрачности фары покрываем специальным защитным покрытием, в результате фара меньше загрязняется и к ней хуже прилипает грязь. Также по желанию клиента мы можем защитить фары антигравийной пленкой.

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Детейлинг центр находится на ул. Леона Поземского, д.108.

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Источник: Псковская Лента Новостей