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Как увеличить видимость на дороге при вождении в темное время суток?

13.10.2017 20:00 ПЛН, Псков

За время эксплуатации автомобиля пластик фар мутнеет, появляется желтизна и свет становиться «рассеянным». В результате при вождении в темное время суток глаза водителя очень быстро устают, так как из-за рассеянного света очень плохая видимость на дороге. Замена лампочек и самостоятельная полировка различными составами не всегда помогает.

  

Специалисты Детейлинг центра с удовольствием приведут фары вашего автомобиля в первозданный вид, и они станут светить так же ярко, «с огоньком», как в то время, когда они были новыми.

  

При работе с оптикой автомобиля мы используем самую новую технологию полировки фар, она не снимает заводской защитной пленки, которая защищает фары от помутнения.

  

После восстановления прозрачности фары покрываем специальным защитным покрытием, в результате фара меньше загрязняется и к ней хуже прилипает грязь. Также по желанию клиента мы можем защитить фары антигравийной пленкой.

Звоните прямо сейчас по телефону +79113877700, и мы ответим на все ваши вопросы по полировке оптики автомобиля.

  

Детейлинг центр находится на ул. Леона Поземского, д.108.

P.S. Всем клиентам, которые воспользуется данной услугой до 20 октября 2017 года, подарок - скидка 20% на бронирование оптики антигравийной пленкой SunTek.

Источник: Псковская Лента Новостей



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