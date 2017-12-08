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Сервисный центр «Псков-Лада» приглашает пройти бесплатную диагностику

28.12.2017 12:50 ПЛН, Псков

Дилерский центр «Псков-Лада» поздравляет с Новым годом и приглашает пройти бесплатную диагностику автомобиля в праздничные выходные - с 3 по 10 января 2018 года (1 и 2 января ДЦ «Псков-Лада» не работает).
 
 
Как сообщили в центре, каждому клиенту, прошедшему диагностику в новогодние дни, будет вручен сертификат на скидку на работы и услуги сервисного центра «Псков-Лада».
 
Спешите! Количество сертификатов ограничено!
 
Сервисный центр «Псков-Лада»
Леона Поземского, 112
запись по телефону 70-01-70.

Источник: Псковская Лента Новостей



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