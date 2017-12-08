Сервисный центр «Псков-Лада» приглашает пройти бесплатную диагностику

Дилерский центр «Псков-Лада» поздравляет с Новым годом и приглашает пройти бесплатную диагностику автомобиля в праздничные выходные - с 3 по 10 января 2018 года (1 и 2 января ДЦ «Псков-Лада» не работает).

Как сообщили в центре, каждому клиенту, прошедшему диагностику в новогодние дни, будет вручен сертификат на скидку на работы и услуги сервисного центра «Псков-Лада».

Спешите! Количество сертификатов ограничено!

Сервисный центр «Псков-Лада»

Леона Поземского, 112

запись по телефону 70-01-70.

Источник: Псковская Лента Новостей