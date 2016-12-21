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LADA Largus фургон с выгодой 70 000 рублей

13.02.2017 16:26 ПЛН, Псков

Ищете автомобиль для работы?  Вам подойдет LADA Largus фургон.

Largus фургон - это отличная проходимость и вместимость, достойная грузоподъемность, распространенный сервис и проверенная временем надежность.

- Объем багажника - 2540 л.

- Способен принять на борт 800 кг

- 4 точки крепления груза

- в кузов легко помещается европоддон

- длина грузового отсека - 1,94 м.

- все наружные панели фургона из стали с двусторонней оцинковкой.

LADA Largus фургон - надежный партнер в большом и малом бизнесе!

В феврале с выгодой до 70 000 рублей. Действуют программы утилизации и trade-in.

АО «Псков-Лада» - официальный дилер LADA

Псков, ул. Леона Поземского, 112. тел. 70-10-70

Источник: Псковская Лента Новостей



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