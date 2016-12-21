До 30 сентября официальный дилер Skoda и Ford в Пскове предлагает специальные условия на приобретение автомобилейОфициальный дилер Skoda и Ford в Пскове – Эльва. Находитесь в поиске нового автомобиля? Присмотритесь к маркам Skoda и Ford! В официальном дилерском центре Skoda и Ford в...1
LADA Largus фургон с выгодой 70 000 рублей
13.02.2017 16:26 ПЛН, Псков
Ищете автомобиль для работы? Вам подойдет LADA Largus фургон.
Largus фургон - это отличная проходимость и вместимость, достойная грузоподъемность, распространенный сервис и проверенная временем надежность.
- Объем багажника - 2540 л.
- Способен принять на борт 800 кг
- 4 точки крепления груза
- в кузов легко помещается европоддон
- длина грузового отсека - 1,94 м.
- все наружные панели фургона из стали с двусторонней оцинковкой.
LADA Largus фургон - надежный партнер в большом и малом бизнесе!
В феврале с выгодой до 70 000 рублей. Действуют программы утилизации и trade-in.
АО «Псков-Лада» - официальный дилер LADA
Псков, ул. Леона Поземского, 112. тел. 70-10-70
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 2 | Вставить в блог | Версия для печати