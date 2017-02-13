Автосалон «Прагматика»: Срочный выкуп автомобилей!

Нужно выгодно, срочно и надежно продать автомобиль? Тогда тебе в автосалон по продаже автомобилей с пробегом «Прагматика».

«Прагматика» оказывает весь спектр услуг по работе с автомобилями с пробегом:

- Выкуп с выплатой денежных средств в день обращения

- Комиссия

- Trade-in

- Покупка автомобиля с пробегом в кредит и за наличный расчет.

Гарантия юридической чистоты!

Автосалон «Прагматика» на Рижском, 82. Телефон для справок 70-10-70.

Источник: Псковская Лента Новостей