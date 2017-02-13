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Автосалон «Прагматика»: Срочный выкуп автомобилей!
16.02.2017 13:19 ПЛН, Псков
Нужно выгодно, срочно и надежно продать автомобиль? Тогда тебе в автосалон по продаже автомобилей с пробегом «Прагматика».
«Прагматика» оказывает весь спектр услуг по работе с автомобилями с пробегом:
- Выкуп с выплатой денежных средств в день обращения
- Комиссия
- Trade-in
- Покупка автомобиля с пробегом в кредит и за наличный расчет.
Гарантия юридической чистоты!
Автосалон «Прагматика» на Рижском, 82. Телефон для справок 70-10-70.
Источник: Псковская Лента Новостей
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