Подарок для настоящих мужчин каждому покупателю LADA

Автосалон «Псков-Лада» на ул. Леона Поземского, 112 поздравляет всех мужчин с наступающим праздником - Днем защитника Отечества. И, конечно, не может в праздничные дни оставить сильную половину человечества без подарков.

22, 23, 24 февраля каждого купившего автомобиль LADA мужчину ждут неожиданные подарки. Поэтому если вы откладывали покупку на потом, самое время ее все-таки совершить!

Только до конца февраля на автомобили LADA выгода до 109 900 рублей. Также при покупке LADA VESTA и XRAY зимняя резина в подарок.

Псков-Лада – официальный дилер LADA

Псков, ул. Леона Поземского, 112

Тел. 70-10-70

pskov.lada.ru

Источник: Псковская Лента Новостей