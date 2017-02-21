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Volvo отзывает из России 887 внедорожников XC90

28.02.2017 20:14 ПЛН, Псков

Российский офис компании Volvo отзывает из России 887 внедорожников XC90 в связи с технической неисправностью системы кондиционирования, сообщается на сайте Росстандарта.
 
Причиной отзыва автомобилей стала возможность ненадежного крепления дренажного шланга системы кондиционирования. Он предназначен для отвода воды, которая образуется при кондиционировании воздуха. Из-за неисправности вода может проникать в салон автомобиля и приводить к проблемам в работе кондиционера и электроники.
 
Сообщается, что отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2015 по 2016 год с определенными VIN-кодами. Владельцы внедорожников, чьи автомобили подлежат отзыву, были уведомлены письмом или по телефону. Кроме того, проверить, подлежит ли их транспортное средство отзыву, владельцы могут сами, сравнив VIN-код своего автомобиля с VIN-кодом из списка, который размещен на сайте Росстандарта.
 
На отозванных транспортных средствах будет проведена проверка крепления дренажного шланга и, если это потребуется, ремонт. Все работы Volvo проведет для владельцев автомобилей бесплатно.

Источник: Псковская Лента Новостей



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