BMW 5 за 215 000 рублей можно приобрести в автосалоне «Прагматика»

На Рижском проспекте, 82 ежедневно для Вас работает автосалон по продаже автомобилей с пробегом «Прагматика».

Большой выбор автомобилей различной комплектации и класса, представляющих бренды из разных стран! В автосалоне «Прагматика» вы можете приобрести понравившийся автомобиль за наличные или обменяв свой автомобиль на любой понравившийся.

BMW 5 серия, 215 000 рублей

Тип кузова: седан

Год выпуска: 1998

Цвет: чёрный

Объём двигателя: 2.8 л

Количество дверей: 4

Коробка передач: автомат

Тип двигателя: бензин

Привод: задний

Руль: левый

Состояние: не битый

Владельцев по ПТС: 3

Мощность двигателя: 193 л. с.

Mazda 6 серия, 340 000 рублей

Год выпуска: 2006

Тип кузова: седан

Цвет: чёрный

Объём двигателя: 1.8 л

Количество дверей: 4

Коробка передач: механика

Тип двигателя: бензин

Привод: передний

Руль: левый

Владельцев по ПТС: 2

Мощность двигателя: 120 л. с.

Ford Focus, 160 000 рублей

Год выпуска: 2000

Тип кузова: седан

Цвет: серебряный

Объём двигателя: 2.0 л

Количество дверей: 4

Коробка передач: механика

Тип двигателя: бензин

Привод: передний

Руль: левый

Состояние: не битый

Владельцев по ПТС: 4+

Мощность двигателя: 130 л. с.

Эти и другие модели вы можете приехать посмотреть по адресу: Рижский пр-т, 82, Автосалон «Прагматика», о наличии и цене уточняйте по телефонам 8-921-609-78-04 и 70-10-70.

Источник: Псковская Лента Новостей