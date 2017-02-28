www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным При попытке скрыться врезался в забор Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов испытали Hyundai Solaris 2017 в Пушкинских Горах Прекрасное далеко Трезвый город Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Коды регионов на автономерах Первый этап соревнований по зимнему дрифту прошел в Псковском районе. ФОТО «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет «Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Все, что нужно для прохождения техосмотра, есть в сети магазинов «Глэдис» Куда отправиться за «дворниками»? В LAF автомаркет Депутаты инициировали реконструкцию дороги Неелово - Кривск с устройством велодорожки Коды регионов на автономерах
     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

BMW 5 за 215 000 рублей можно приобрести в автосалоне «Прагматика»

09.03.2017 16:34 ПЛН, Псков

На Рижском проспекте, 82 ежедневно для Вас работает автосалон по продаже автомобилей с пробегом «Прагматика».

Большой выбор автомобилей различной комплектации и класса, представляющих бренды из разных стран! В автосалоне «Прагматика» вы можете приобрести понравившийся автомобиль за наличные или обменяв свой автомобиль на любой понравившийся.

BMW 5 серия, 215 000 рублей

  • Тип кузова: седан
  • Год выпуска: 1998
  • Цвет: чёрный
  • Объём двигателя: 2.8 л
  • Количество дверей: 4
  • Коробка передач: автомат
  • Тип двигателя: бензин
  • Привод: задний
  • Руль: левый
  • Состояние: не битый
  • Владельцев по ПТС: 3
  • Мощность двигателя: 193 л. с.

Mazda 6 серия, 340 000 рублей

  • Год выпуска: 2006
  • Тип кузова: седан
  • Цвет: чёрный
  • Объём двигателя: 1.8 л
  • Количество дверей: 4
  • Коробка передач: механика
  • Тип двигателя: бензин
  • Привод: передний
  • Руль: левый
  • Владельцев по ПТС: 2
  • Мощность двигателя: 120 л. с.

Ford Focus, 160 000 рублей

  • Год выпуска: 2000
  • Тип кузова: седан
  • Цвет: серебряный
  • Объём двигателя: 2.0 л
  • Количество дверей: 4
  • Коробка передач: механика
  • Тип двигателя: бензин
  • Привод: передний
  • Руль: левый
  • Состояние: не битый
  • Владельцев по ПТС: 4+
  • Мощность двигателя: 130 л. с.

Эти и другие модели вы можете приехать посмотреть по адресу: Рижский пр-т, 82, Автосалон «Прагматика», о наличии и цене уточняйте по телефонам 8-921-609-78-04 и 70-10-70.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 8 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







 

Голосование

Нужны ли два пешеходных перехода через улицу Горького в Пскове на перекрестке с улицей Пароменской?







Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31