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BMW 5 за 215 000 рублей можно приобрести в автосалоне «Прагматика»
09.03.2017 16:34 ПЛН, Псков
На Рижском проспекте, 82 ежедневно для Вас работает автосалон по продаже автомобилей с пробегом «Прагматика».
Большой выбор автомобилей различной комплектации и класса, представляющих бренды из разных стран! В автосалоне «Прагматика» вы можете приобрести понравившийся автомобиль за наличные или обменяв свой автомобиль на любой понравившийся.
BMW 5 серия, 215 000 рублей
- Тип кузова: седан
- Год выпуска: 1998
- Цвет: чёрный
- Объём двигателя: 2.8 л
- Количество дверей: 4
- Коробка передач: автомат
- Тип двигателя: бензин
- Привод: задний
- Руль: левый
- Состояние: не битый
- Владельцев по ПТС: 3
- Мощность двигателя: 193 л. с.
Mazda 6 серия, 340 000 рублей
- Год выпуска: 2006
- Тип кузова: седан
- Цвет: чёрный
- Объём двигателя: 1.8 л
- Количество дверей: 4
- Коробка передач: механика
- Тип двигателя: бензин
- Привод: передний
- Руль: левый
- Владельцев по ПТС: 2
- Мощность двигателя: 120 л. с.
Ford Focus, 160 000 рублей
- Год выпуска: 2000
- Тип кузова: седан
- Цвет: серебряный
- Объём двигателя: 2.0 л
- Количество дверей: 4
- Коробка передач: механика
- Тип двигателя: бензин
- Привод: передний
- Руль: левый
- Состояние: не битый
- Владельцев по ПТС: 4+
- Мощность двигателя: 130 л. с.
Эти и другие модели вы можете приехать посмотреть по адресу: Рижский пр-т, 82, Автосалон «Прагматика», о наличии и цене уточняйте по телефонам 8-921-609-78-04 и 70-10-70.
Источник: Псковская Лента Новостей
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