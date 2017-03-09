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Псковичам предлагают приобрести автомобиль Vesta в марте от 515 900 рублей
13.03.2017 15:54 ПЛН, Псков
Только в марте в автосалоне «Псков-Лада» на Леона Поземского, 112 можно приобрести LADA Vesta от 515 900 рублей. Действуют программы утилизации и trade-in.
LADA Vesta – автомобиль с новым взглядом на эргономику. Мягкое срабатывание дверных механизмов, просторный салон, крупные элементы панели приборов и руля. Все это создает ощущение надежности, качества и комфорта.
Увеличенные колесная база и колея позволили расширить диапазон регулировок водительского кресла, добавить пространство для ног пассажиров второго ряда. Передний подрамник и энергоемкое шасси с газонаполненными амортизаторами обеспечивают баланс плавности хода и острой управляемости.
Максимальный комфорт от вождения позволят получить умные опции, которыми оснащен новый автомобиль:
- мультимедийная система с 7" дисплеем с TouchScreen, поддержкой Bluetooth, HandsFree;
- автоматический климат-контроль с функцией поддержания заданной температуры и режимом «Быстрый обогрев ветрового стекла»;
- охлаждаемый вещевой ящик;
- бортовой компьютер, позволяющий отследить расход топлива, определить время и среднюю скорость поездки, и другие важные показатели;
- руль с клавишами управления мультимедиа и круиз-контролем;
- разъемы USB и AUX в нише для мобильного телефона;
- зуммер включенного стояночного тормоза;
- круиз-контроль с функцией ограничителя скорости;
- датчик дождя;
- подсветка мест входа-выхода в передних дверях: простая, но удобная функция, повышающая комфорт и безопасность.
Высокая степень безопасности, начиная с самой доступной комплектации, - одно из главных преимуществ LADA Vesta. Каждый автомобиль оснащен системой контроля устойчивости ESC, антиблокировочной системой тормозов ABS, системой помощи при старте на подъеме, подушкой безопасности водителя и тремя L-образными подголовниками, функцией автоматического запирания дверей при движении. В более полных комплектациях LADA Vesta оборудована не только фронтальными, но и боковыми подушками безопасности. Высокий уровень защиты предусмотрен и для самых юных пассажиров: замок блокировки задних дверей, система крепления детских сидений ISOFIX.
LADA Vesta демонстрирует высокий уровень надежности даже в условиях сурового российского климата:
- двигатель уверенно запускается при температуре до -30°;
- конструкция дверных замков защищает их от замерзания;
- эффективная система отопления быстро прогревает салон;
- электроподогрев предусмотрен для сидений, стекол и зеркал;
- в эргономичном салоне удобно расположиться в зимней одежде;
- все переключатели можно активировать, не снимая перчаток;
- при открывании дверей исключается попадание снега в салон.
Псков-Лада – официальный дилер LADA
Псков, ул. Леона Поземского, 112
Тел. (8112) 70-10-70
Источник: Псковская Лента Новостей
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