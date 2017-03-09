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Псковичам предлагают приобрести автомобиль Vesta в марте от 515 900 рублей

13.03.2017 15:54 ПЛН, Псков

Только в марте в автосалоне «Псков-Лада» на Леона Поземского, 112 можно приобрести LADA Vesta от 515 900 рублей. Действуют программы утилизации и trade-in. 
 
LADA Vesta – автомобиль с новым взглядом на эргономику. Мягкое срабатывание дверных механизмов, просторный салон, крупные элементы панели приборов и руля. Все это создает ощущение надежности, качества и комфорта.
 
Увеличенные колесная база и колея позволили расширить диапазон регулировок водительского кресла, добавить пространство для ног пассажиров второго ряда. Передний подрамник и энергоемкое шасси с газонаполненными амортизаторами обеспечивают баланс плавности хода и острой управляемости.
 
 
Максимальный комфорт от вождения позволят получить умные опции, которыми оснащен новый автомобиль:
  • мультимедийная система с 7" дисплеем с TouchScreen, поддержкой Bluetooth, HandsFree;
  • автоматический климат-контроль с функцией поддержания заданной температуры и режимом «Быстрый обогрев ветрового стекла»;
  • охлаждаемый вещевой ящик;
  • бортовой компьютер, позволяющий отследить расход топлива, определить время и среднюю скорость поездки, и другие важные показатели;
  • руль с клавишами управления мультимедиа и круиз-контролем;
  • разъемы USB и AUX в нише для мобильного телефона;
  • зуммер включенного стояночного тормоза;
  • круиз-контроль с функцией ограничителя скорости;
  • датчик дождя;
  • подсветка мест входа-выхода в передних дверях: простая, но удобная функция, повышающая комфорт и безопасность.
 
 
Высокая степень безопасности, начиная с самой доступной комплектации, - одно из главных преимуществ LADA Vesta. Каждый автомобиль оснащен системой контроля устойчивости ESC, антиблокировочной системой тормозов ABS, системой помощи при старте на подъеме, подушкой безопасности водителя и тремя L-образными подголовниками, функцией автоматического запирания дверей при движении. В более полных комплектациях LADA Vesta оборудована не только фронтальными, но и боковыми подушками безопасности. Высокий уровень защиты предусмотрен и для самых юных пассажиров: замок блокировки задних дверей, система крепления детских сидений ISOFIX.
 
 
LADA Vesta демонстрирует высокий уровень надежности даже в условиях сурового российского климата:
  • двигатель уверенно запускается при температуре до -30°;
  • конструкция дверных замков защищает их от замерзания;
  • эффективная система отопления быстро прогревает салон;
  • электроподогрев предусмотрен для сидений, стекол и зеркал;
  • в эргономичном салоне удобно расположиться в зимней одежде;
  • все переключатели можно активировать, не снимая перчаток;
  • при открывании дверей исключается попадание снега в салон.
 
Псков-Лада – официальный дилер LADA
Псков, ул. Леона Поземского, 112
Тел. (8112) 70-10-70

Источник: Псковская Лента Новостей



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