Псковичам предлагают приобрести автомобиль Vesta в марте от 515 900 рублей

Только в марте в автосалоне «Псков-Лада» на Леона Поземского, 112 можно приобрести LADA Vesta от 515 900 рублей. Действуют программы утилизации и trade-in.

LADA Vesta – автомобиль с новым взглядом на эргономику. Мягкое срабатывание дверных механизмов, просторный салон, крупные элементы панели приборов и руля. Все это создает ощущение надежности, качества и комфорта.

Увеличенные колесная база и колея позволили расширить диапазон регулировок водительского кресла, добавить пространство для ног пассажиров второго ряда. Передний подрамник и энергоемкое шасси с газонаполненными амортизаторами обеспечивают баланс плавности хода и острой управляемости.

Максимальный комфорт от вождения позволят получить умные опции, которыми оснащен новый автомобиль:

мультимедийная система с 7" дисплеем с TouchScreen, поддержкой Bluetooth, HandsFree;

автоматический климат-контроль с функцией поддержания заданной температуры и режимом «Быстрый обогрев ветрового стекла»;

охлаждаемый вещевой ящик;

бортовой компьютер, позволяющий отследить расход топлива, определить время и среднюю скорость поездки, и другие важные показатели;

руль с клавишами управления мультимедиа и круиз-контролем;

разъемы USB и AUX в нише для мобильного телефона;

зуммер включенного стояночного тормоза;

круиз-контроль с функцией ограничителя скорости;

датчик дождя;

подсветка мест входа-выхода в передних дверях: простая, но удобная функция, повышающая комфорт и безопасность.

Высокая степень безопасности, начиная с самой доступной комплектации, - одно из главных преимуществ LADA Vesta. Каждый автомобиль оснащен системой контроля устойчивости ESC, антиблокировочной системой тормозов ABS, системой помощи при старте на подъеме, подушкой безопасности водителя и тремя L-образными подголовниками, функцией автоматического запирания дверей при движении. В более полных комплектациях LADA Vesta оборудована не только фронтальными, но и боковыми подушками безопасности. Высокий уровень защиты предусмотрен и для самых юных пассажиров: замок блокировки задних дверей, система крепления детских сидений ISOFIX.

LADA Vesta демонстрирует высокий уровень надежности даже в условиях сурового российского климата:

двигатель уверенно запускается при температуре до -30°;

конструкция дверных замков защищает их от замерзания;

эффективная система отопления быстро прогревает салон;

электроподогрев предусмотрен для сидений, стекол и зеркал;

в эргономичном салоне удобно расположиться в зимней одежде;

все переключатели можно активировать, не снимая перчаток;

при открывании дверей исключается попадание снега в салон.

Псков-Лада – официальный дилер LADA

Псков, ул. Леона Поземского, 112

Тел. (8112) 70-10-70

Источник: Псковская Лента Новостей