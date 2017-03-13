LADA Vesta стала победителем в номинации «Лучший продукт года» по версии RAF2017

LADA Vesta стала победителем премии Российского автомобильного форума, который проходит в Москве 15-16 марта. Автомобиль награжден в номинации «Лучший продукт года».

Эксперты форума отметили, что седан LADA Vesta стал первым в ряду LADA нового поколения с фирменным ИКС-стилем. Автомобиль стремительно вошел в число лидеров российского рынка и занял 4-е место в рейтинге самых популярных моделей 2016 года. Общий объем продаж в прошлом году составил свыше 55 тысяч штук. В 2017-м LADA Vesta продолжает укреплять свои позиции на рынке и в январе-феврале занимает третье место рейтинга. Начались продажи седана на европейском рынке: в Германии, Венгрии, Болгарии. Семейство LADA Vesta продолжит развитие – во втором полугодии 2017 года на рынок выйдет модель в кузове универсал и универсал в версии «Кросс».

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Источник: Псковская Лента Новостей