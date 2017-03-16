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В автосалоне «Псков-Лада» можно приобрести Xray с выгодой до 90 тысяч рублей

23.03.2017 14:37 ПЛН, Псков

До конца марта в дилерском центре «Псков-Лада» действует специальное предложение на LADA Xray – выгода до 90 000 рублей.
 
 
LADA Xray - это:
  • Подогрев передних сидений 
  • Регулировка водительского сиденья по высоте
  • Обогрев ветрового стекла
  • Датчики дождя и света 
  • Центральный замок с дистанционным управлением
  • Наружная кнопка отпирания багажника
  • Климат-контроль
  • Камера заднего вида
  • ABS, BAS
  • Противобуксовочная система 

  • Двусторонняя оцинковка наружных панелей кузова
  • Антикоррозийная обработка днища и скрытых полостей кузова
  • 195 мм дорожного просвета
  • Энергоемкая подвеска
Все версии LADA Xray оснащены системой экстренного оповещения «Эра-глонасс»: в случае столкновения GPS-передатчик сообщает в службу спасения все подробности происшествия, включая координаты и скорость движения автомобиля.
 
Стоимость LADA Xray в марте - от 509 900 рублей.
 
Действуют программы утилизации и trade-in.
 
Подробности предложения уточняйте у продавцов-консультантов.
 
АО «Псков-Лада» - официальный дилер LADA
Псков, ул. Леона Поземского, 112. тел. 70-10-70

Источник: Псковская Лента Новостей



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