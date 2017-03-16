Псковичам предлагают приобрести автомобиль Vesta в марте от 515 900 рублейТолько в марте в автосалоне «Псков-Лада» на Леона Поземского, 112 можно приобрести LADA Vesta от 515 900 рублей. Действуют программы утилизации и trade-in. LADA Vesta – автомобиль...22
В автосалоне «Псков-Лада» можно приобрести Xray с выгодой до 90 тысяч рублей
23.03.2017 14:37 ПЛН, Псков
До конца марта в дилерском центре «Псков-Лада» действует специальное предложение на LADA Xray – выгода до 90 000 рублей.
LADA Xray - это:
- Подогрев передних сидений
- Регулировка водительского сиденья по высоте
- Обогрев ветрового стекла
- Датчики дождя и света
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Наружная кнопка отпирания багажника
- Климат-контроль
- Камера заднего вида
- ABS, BAS
- Противобуксовочная система
- Двусторонняя оцинковка наружных панелей кузова
- Антикоррозийная обработка днища и скрытых полостей кузова
- 195 мм дорожного просвета
- Энергоемкая подвеска
Все версии LADA Xray оснащены системой экстренного оповещения «Эра-глонасс»: в случае столкновения GPS-передатчик сообщает в службу спасения все подробности происшествия, включая координаты и скорость движения автомобиля.
Стоимость LADA Xray в марте - от 509 900 рублей.
Действуют программы утилизации и trade-in.
Подробности предложения уточняйте у продавцов-консультантов.
АО «Псков-Лада» - официальный дилер LADA
Псков, ул. Леона Поземского, 112. тел. 70-10-70
Источник: Псковская Лента Новостей
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