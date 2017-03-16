В автосалоне «Псков-Лада» можно приобрести Xray с выгодой до 90 тысяч рублей

Все версии LADA Xray оснащены системой экстренного оповещения «Эра-глонасс»: в случае столкновения GPS-передатчик сообщает в службу спасения все подробности происшествия, включая координаты и скорость движения автомобиля.

До конца марта в дилерском центре «Псков-Лада» действует специальное предложение на LADA Xray – выгода до 90 000 рублей.