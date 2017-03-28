В сервисном центре «Псков-Лада» можно пройти комплексную диагностику за 299 рублей

С 1 апреля по 31 мая в дилерском центре «Псков-Лада» проходит акция «Меняем зиму на лето». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, владельцы автомобилей могут пройти комплексную сезонную диагностику за 299 рублей и приобрести необходимые запчасти и аксессуары с выгодой 20%.

Диагностика включает проверку фильтров, подвески, тормозной системы, системы охлаждения двигателя. При необходимости сервисных работ можно приобрести оригинальные запасные части LADA: фильтры, амортизаторы, шаровые опоры, рулевые наконечники, ступичные подшипники, тормозные диски и барабаны и другое. Также в рамках акции с выгодой 20% можно приобрести фирменные багажные системы, тягово-сцепные устройства и боксы на крышу.

Псков-Лада – официальный дилер LADA

Псков, ул. Леона Поземского, 112

Тел. 70-01-70

Источник: Псковская Лента Новостей