Автосалон «Прагматика» предлагает большой выбор автомобилей с пробегомНа Рижском проспекте, 82 ежедневно для псковичей работает автосалон по продаже автомобилей с пробегом «Прагматика». Автосалон предлагает большой выбор автомобилей различной комплектации и класса, представляющих бренды из...6
20:00 Оригинальный подарок - детейлинг комплекс по восстановлению внешнего вида автомобиля, или Вторая молодость Opel Astra
Оригинальный подарок - детейлинг комплекс по восстановлению внешнего вида автомобиля, или Вторая молодость Opel Astra
04.08.2017 20:00 ПЛН, Псков
Детейлинг центр в Пскове предлагает автовладельцам оригинальный подарок - детейлинг комплекс по восстановлению внешнего вида автомобиля.
Для восстановления внешнего вида Opel Astra в Детейлинг центре к нему применили следующие услуги:
- Профессиональная полировка кузова
- Нанесение защиты на кузов на основе полимера
- Полировка оптики автомобиля
- Нанесение защитного покрытия на диски и резину
- Полировка и защита хромированных частей автомобиля
- Восстановление внешнего пластика
- Подкраска сколов и царапин на кузове
- Бережная мойка двигателя
Ниже представлены результаты после детейлинг комплекса:
Уточнить детали и записаться на удобное время можно по телефону +79113877700.
Детейлинг центр находится по адресу: г. Псков, ул. Леона Поземского, 108.
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Источник: Псковская Лента Новостей
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