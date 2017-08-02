www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Псковские тепловые сети» покупают «Хендай i40» за 1,25 млн рублей Интерактив: Уничтожьте меня, я устала жить Деньги на Северный обход ждут Полиция задержала советника заместителя губернатора Псковской области в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Медицинское освидетельствование для пьяных водителей может стать платным Трезвый город Дерзкий маневр на улице Кузбасской дивизии Коды регионов на автономерах Битва внедорожников в Кудяево Псковские автосервисы выбирают запчасти из Интернет-магазина «Глэдис» Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Псковские автосервисы выбирают запчасти из Интернет-магазина «Глэдис» Дерзкий маневр на улице Кузбасской дивизии Новые ПДД: как теперь нужно возить детей Деньги на Северный обход ждут Коды регионов на автономерах
     Массовая православная парковка     2-я очередь Северного обхода Пскова    Путепровод Великие Луки    Оптимизация пешеходных переходов в Пскове   

Оригинальный подарок - детейлинг комплекс по восстановлению внешнего вида автомобиля, или Вторая молодость Opel Astra

04.08.2017 20:00 ПЛН, Псков

Детейлинг центр в Пскове предлагает автовладельцам оригинальный подарок - детейлинг комплекс по восстановлению внешнего вида автомобиля.

Для восстановления внешнего вида Opel Astra в Детейлинг центре к нему применили следующие услуги:

  • Профессиональная полировка кузова
  • Нанесение защиты на кузов на основе полимера 
  • Полировка оптики автомобиля 
  • Нанесение защитного покрытия на диски и резину
  • Полировка и защита хромированных частей автомобиля 
  • Восстановление внешнего пластика 
  • Подкраска сколов и царапин на кузове 
  • Бережная мойка двигателя

Ниже представлены результаты после детейлинг комплекса:

Уточнить детали и записаться на удобное время можно по телефону +79113877700.

Детейлинг центр находится по адресу: г. Псков, ул. Леона Поземского, 108.  

 

Группа в ВКонтакте https://vk.com/atp60ru.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Как часто вы моете автомашину?










 

Голосование

Как часто вы моете автомашину?










Календарь ДТП

xx
«« 2017 г.
«« август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31